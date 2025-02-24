Сотрудники детской школы искусств Воскресенска побывали на Дне Чайковского в Клину

Мероприятие провели по инициативе Музыкального общества Московской области при поддержке Министерства культуры и туризма региона. Праздник посвящался 185-летию со дня рождения великого русского композитора.

Специалисты дополнительного и среднего профессионального образования сферы культуры из Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья собрались в знаковом для жизни и композитора месте — Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике Петра Чайковского. На круглом столе были представлены доклады о жизни и творческом наследии классика.

Руководитель структурного подразделения «Детская школа искусств № 3» Ольга Александрова, которая также преподает в первом Московском областном музыкальном колледже в Коломне, посвятила доклад работе над аранжировками пьес из «Детского альбома» Чайковского на предмете «Цифровые музыкальные технологии».

Общественный деятель и меценат Денис фон Мекк, который занимается исследованием и сохранением наследия своих великих предков, фон Мекк, Чайковских, Давыдовых, выступил с лекцией об истории своей семьи. Ранее он посещал и Воскресенск, где провел встречу с жителями города.