Сотрудники БТИ Подмосковья провели межевание более 3 тысяч участков с января

За первые пять месяцев специалисты БТИ Московской области провели межевание более 3 тысяч земельных участков. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в министерстве имущественных отношений Подмосковья.

«Мы постоянно совершенствуем наши сервисы, чтобы оперативно обрабатывать растущее число заявок от граждан на выполнение кадастровых работ, сохраняя качество оказываемых услуг», — отметила генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева.

Межевание — это процесс закрепления границ участка, определение его площади и местоположения. Он относится к кадастровым работам.

Услуга актуальна при сделках, постановке участка на учет, его разделе или объединении, разрешении споров между соседями, а также исправлении ошибок в документах.

Оставить заявку на подготовку межевого плана жители региона могут в окнах организации в МФЦ или по номеру +7(498)568-88-88.