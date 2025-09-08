Сотрудники БТИ Подмосковья провели межевание более 2 тысяч участков с июня

В Московской области сотрудники Бюро технической инвентаризации занимаются межеванием территорий. За лето специалисты провели работы на 1964 наделах.

Наибольшее количество межевых планов составили в Орехово-Зуевском (293), Балашихинском (273) и Западном (272) филиалах бюро.

«Были выполнены кадастровые работы для установления и закрепления границ земельных участков на местности, а также определения их площади и местоположения», — пояснила генеральный директор БТИ Московской области Нелли Алексеева.

Межевой план требуется для постановки земельного участка на кадастровый учет, уточнения границ территории и подтверждения ее площади, а также при объединении или разделе земельных участков, разрешении споров о границах и при исправлении кадастровых ошибок.

Жители Подмосковья, желающие заказать услугу по подготовке межевого плана, могут обратиться в окна Бюро технической инвентаризации, расположенные в многофункциональных центрах, или позвонить по номеру горячей линии +7(498)568-88-88.