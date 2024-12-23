Сотрудники Бородинского военного музея посетили Дмитровский кремль

Дмитровский городской округ продолжает сотрудничество с Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником. Недавно его специалисты посетили фестиваль «Дмитровский пряник» в Кремле, а также обсудили организацию совместных мероприятий.

Школьники, представители сферы образования, участники СВО и их семьи, а также дети с ограниченными возможностями здоровья неоднократно посещали Бородинский музей, начиная с 2022 года. Они также становились участниками военно-патриотических сборов «Бородино-2023» и «Бородино-2024».

В этом году Дмитровский округ принял официальную делегацию из Можайского городского округа на конференции по обмену опытом в сфере музейного дела.

Специалисты Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника недавно посетили культурный фестиваль «Дмитровский пряник». Они обсудили совместные выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетили экспозиции музея и посмотрели комедию «Любовь и голуби» в драматическом театре «Большое Гнездо».

«Сотрудничество с Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником является ключевым элементом в сохранении и популяризации культурного наследия и патриотическом воспитании молодежи. Обмен знаниями и опытом позволяет нам создавать уникальные выставки и мероприятия для широкой аудитории», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.