Сотрудники библиотеки в Коломне создали новый путеводитель для туристов

Сотрудники арт-библиотеки выпустили новый путеводитель по Коломне. Они создали серию парфюма по письмам известного писателя Бориса Пильняка.

В основу путеводителя «Ароматы Посада: путешествие по Коломенскому краю вместе с Борисом Пильняком» легли письма писателя, которые он отправлял друзьям и близким.

«Борис Пильняк провел в Коломне один из самых плодотворных периодов своей жизни. В обширной переписке он документировал детали окружающего его мира, передавал оттенки запахов и ароматов города 20-х годов прошлого века. Поэтому по читальному залу у нас летали запахи яблок, ландыша и сирени», — рассказали организаторы презентации.