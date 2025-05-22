Сотрудники Балашихинской больницы посетили ярмарку вакансий в Рязани

20 мая в Рязани прошла ярмарка вакансий, на которой собрались более 60 медицинских организаций из восьми регионов страны. Балашихинская больница активно участвовала в этом мероприятии, предлагая студентам и молодым специалистам привлекательные условия для трудоустройства.

Ярмарка, организованная на базе Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова, привлекла более 500 студентов, стремящихся найти работу в сфере здравоохранения. Сотрудники Балашихинской больницы представили свои вакансии и рассказали о преимуществах работы в Подмосковье.

Работа в Подмосковье предлагает медицинскому персоналу ряд значительных преимуществ, включая социальную поддержку, такую как компенсация за съемное жилье до 30 тысяч рублей, а также ежемесячные выплаты для молодых специалистов: 15 тысяч рублей для обладателей высшего медицинского образования и 7 тысяч рублей для специалистов со средним медицинским образованием.

«Кроме того, гарантированы места в детских садах и школах для детей сотрудников, что создает благоприятные условия труда и жизни для работников и их семей», — отметила начальник отдела по подбору и мотивации персонала Балашихинской больницы Анна Миллер.

Узнать больше о возможностях трудоустройства можно по телефону: +7 969 037-76-11.