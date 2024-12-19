Сотрудники авиакорпорации в Балашихе получили благодарность губернатора

Представители авиакорпорации «Рубин» в Балашихе получили благодарности от губернатора Московской области. Четырех специалистов наградили за добросовестный труд и высокий профессионализм.

Награды вручил участник программы «Время героев» — заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков.

«Авиакорпорация „Рубин“ — это гордость Московской области, гордость нашей страны. Благодаря вам развивается авиационная отрасль. И, несмотря на все сложности, вызовы, которые стоят перед Россией, вы с гордостью с этим справляетесь» — отметил Лосунчуков.

Благодарности вручили начальнику термического цеха Игорю Трофименко, механику цеха по производству углеродных материалов Владимиру Балашову, руководителю группы бухгалтерии Веронике Тюшкевич и начальнику первого отдела Татьяне Кабальской.

По словам генерального директора авиакорпорации Игоря Ряпина, в этом году удалось реализовать крупные проекты по модернизации и разработке взлетно-посадочных устройств, а также внедрить технологии, в том числе по изготовлению композитных и углеродных материалов. Он добавил, что уже начал формироваться портфель заказов на 2028 год.

Напомним, авиационная корпорация «Рубин» разрабатывает и производит комплектующие для всей авиационной техники российского производства. За время работы предприятия его специалисты разработали свыше 1,5 тысячи изделий и систем авиационного назначения.