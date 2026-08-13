Сотрудники аэропорта Домодедово сдали более 15 литров крови на выездной акции

Около 50 сотрудников аэропорта Домодедово приняли участие в выездной донорской акции Московского областного центра крови. Совместными усилиями они сдали более 15 литров биоматериала.

Перед процедурой участники прошли обязательное обследование. Медики измерили артериальное давление, определили уровень гемоглобина, группу крови и резус-фактор, чтобы убедиться в безопасности донации.

Перед сдачей крови сотрудникам предложили сладкий чай и печенье.

«День донора уже 15 лет является важной частью волонтерского движения аэропорта Домодедово. Мы активно поддерживаем донорство, поскольку оно напрямую влияет на доступность необходимых компонентов крови для людей, которые в них нуждаются. Объем сданной крови поможет спасти десятки человеческих жизней», — отметил главный врач медико-санитарной части аэропорта Домодедово Андрей Коцюба.