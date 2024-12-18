Сотрудники «Аэрофлота» провели урок по профориентации для лицеистов в Лобне

В Лобне в лицее «Авиатика» прошла встреча школьников с представителями компании «Аэрофлот Техникс». Это мероприятие помогло старшеклассникам узнать о возможностях работы в авиационной сфере.

На встрече говорили о том, какие специалисты нужны в авиации и какие навыки важны для работы в этой отрасли. Ученики узнали, как устроено производство и какие карьерные возможности открываются в компании.

Руководство лицея поблагодарило «Аэрофлот Техникс» за поддержку и сотрудничество. Это событие — часть программы по профориентации, которая помогает школьникам лучше понять, в какой профессии они могут себя найти.

Напомним, в Лобне открылся новый инженерно-технический лицей «Авиатика», который уже принял почти две тысячи учеников. Администрация продолжает развивать образовательные программы и сотрудничество с университетами и компаниями, чтобы помочь ученикам выбрать профессию.