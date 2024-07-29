Сотрудники администрации проверили качество капремонта трех домов в Мытищах

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник вместе с заместителями, подрядчиками и жителями проинспектировал качество капитального ремонта трех многоквартирных домов. Работы завершат к середине сентября.

Представители администрации округа Мытищи встретились с подрядчиками и жителями домов по улице Станционная, 5 корпус 1, по улице Матросова, 21/18 и по улице Мира, 27.

В доме № 5 на улице Станционной завершают ремонт фасада: здание утеплили, в ближайшее время выполнят чистовую покраску. А до середины сентября подрядчик отремонтирует крышу.

«Осмотрели дом № 21/18 на улице Матросова, где работы по замене кровли уже подходят к завершению, до конца августа подрядная организация планирует выполнить все обязательства», — отметил заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.

В доме № 27 на ул. Мира сейчас капитально ремонтируют три подъезда. Подрядчик соблюдает график.

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