Сотрудники администрации провели выездной прием жителей в Старых Химках

Самые популярные вопросы касались сфер благоустройства, ЖКХ, транспорта и социальной поддержки. Такой формат востребован среди жителей, так как они напрямую могут задать вопросы ответственным лицам, предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтов и решить волнующие вопросы.

«Мы обратились по поводу замены транзита холодного водоснабжения. Этот вопрос актуален, поскольку у нас сейчас проводят комплексное благоустройство дворовых территорий: кладут новый красивый асфальт, делают бордюры. От приема у меня остались только положительные впечатления», — рассказала жительница дома на улице Молодежная Наталья Ремизова.