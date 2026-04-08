Сотрудники администрации провели прием жителей в Одинцове

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов, а также его профильные заместители провели прием жителей поселка Заречье. Встреча проходила на площадке местного культурного центра.

Обсудили работу маршрута № 1056 «Заречье — Одинцово». Сейчас на линии один автобус малого класса, который выполняет восемь рейсов в будни. Глава округа поручил проанализировать пассажиропоток и направить в областной Минтранс предложение по увеличению числа рейсов.

Жители деревни Шульгино обратились по вопросам благоустройства прудов и ручья.

«Сейчас готовится концепция развития территории с учетом создания зон отдыха у воды, организации дорожного движения, ремонта дороги на улице Прудной и развития инженерной инфраструктуры. Проект представим жителям и обсудим предложения», — сказал Андрей Иванов.

Кроме того, поступил вопрос о сроках открытия новой поликлиники на 300 посещений в смену. Готовность объекта составляет 99%, завершаются внутренние работы и подготовка к вводу в эксплуатацию. Открыть медучреждение планируется в сентябре.

Следующий личный прием в рамках «выездной администрации» пройдет во вторник, 14 апреля, в центре «Полет» по адресу: Старый Городок, улица Школьная, дом № 25.