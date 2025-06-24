Сотрудники администрации Подольска записали песню для бойца СВО

Сотрудники администрации городского округа Подольск встретили коллегу — участника специальной военной операции, который приехал в муниципалитет в отпуск. Представители власти записали для него песню и сняли клип.

Участник СВО с позывным Режиссер работает оператором на телеканале 360. Поэтому коллеги из Подольска встретили его творчески. Они исполнили песню Дениса Майданова «Мы с тобой одной крови», а после представили композицию собственного сочинения и клип.

Участник СВО в течение полугода думал на тем, чтобы подписаться контракт. Он отправил коллегам сообщение о том, что отправляется в зону боевых действий, но даже там не оставил работу. Режиссер снимает военную хронику для сохранения истории.

Режиссера в отпуске встретили коллеги и новые сотрудники, которые устроились в администрацию, переехав из Курской области и Донбасса. Команда пресс-службы также собрала гуманитарную помощь для Режиссера и его сослуживцев.

«Все, что вы делаете, нужно делать искренне. Когда ты делаешь работу искренне, ты в нее веришь. Если во время съемки у меня не бежал холодок по коже — значит, мы работали плохо», — сказал Режиссер.