Сотрудники администрации Лобни провели встречу со школьниками

Глава городского округа Лобня Анна Кротова и ее заместители встретились с учащимися школ. Они рассказали ребятам о работе администрации и планах по развитию города, ответили на все интересующие вопросы.

Одиннадцатиклассник Миша спросил у руководителя муниципалитета Анны Кротовой о ее школьных годах.

«Считаю, что это было лучшее время в моей жизни. Ребенком я была дерзким, поэтому родителей часто вызывали в школу. Но училась хорошо. Любимыми предметами были история и литература», — поделилась глава Лобни.

Учащаяся лицея спросила у Анны Кротовой, какие места в городе ей больше всего нравятся.

Руководитель муниципалитета рассказала, что любит Центральный парк, каток как в ледовом дворце, так и в Центральном парке, стадион «Москвич».

Помимо этого, сотрудники администрации ответили на вопросы школьников о развитии и благоустройстве города, о молодежных программах. Замглавы Лобни Александр Коробкин поделился с ребятами планами по работе общественного транспорта, а также предложил пригласил ребят побывать на одном из совещаний в администрации округа с участием профильного заместителя Игоря Демченко. У Елены Лапшиновой школьники поинтересовались, трудно ли быть заместителем.

«Нет! Не тяжело. Когда ты любишь свою работу и свой город — эта работа в кайф», — ответила она.