Сотрудники администрации Лобни поучаствовали в межрегиональном форуме

В форуме приняли участие более тысячи человек. Лобню представили Михаил Протченко, Мария Боркун, Анастасия Демченко, Ирина Головачева и Игорь Линьков. Молодые специалисты занимаются территориальной безопасностью, социальным развитием, налаживают сотрудничество с молодежными организациями и представителями сферы услуг.

«Спасибо за возможность пообщаться с коллегами из разных муниципалитетов и услышать таких людей, как Никита Михалков, Александр Дугин и других», — отметили участники форума.

Участниками мероприятия также стали бойцы специальной военной операции и президентской кадровой программы «Время героев».