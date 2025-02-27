Сотрудники администрации Лобни поучаствовали в межрегиональном форуме
Молодые сотрудники администрации Лобни приняли участие в молодежном форуме «На государственной службе». Мероприятие стало частью флагманского межрегионального события Подмосковья «Мы — Россия».
В форуме приняли участие более тысячи человек. Лобню представили Михаил Протченко, Мария Боркун, Анастасия Демченко, Ирина Головачева и Игорь Линьков. Молодые специалисты занимаются территориальной безопасностью, социальным развитием, налаживают сотрудничество с молодежными организациями и представителями сферы услуг.
«Спасибо за возможность пообщаться с коллегами из разных муниципалитетов и услышать таких людей, как Никита Михалков, Александр Дугин и других», — отметили участники форума.
Участниками мероприятия также стали бойцы специальной военной операции и президентской кадровой программы «Время героев».