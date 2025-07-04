Сотрудники администрации Красногорска прошли курс повышения квалификации

В июне 2025 года вступил в силу новый закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». В связи с этим сотрудники администрации прошли обучение в Президентской академии, где специально для них разработали новую программу.

Обучение прошло в московском филиале Президентской академии. Повысили квалификацию руководители администрации Красногорска. Почетным гостем и председателем финальной деловой игры стал глава округа Дмитрий Волков.

«Жизнь — это всегда движение. Всегда должна быть работа над собой. Эффективного результата мы достигнем только в тесном взаимодействии власти и гражданского общества. Новый федеральный закон ФЗ- № 33 „Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти“, который вступил в силу в июне текущего года, направлен на планомерное развитие такого партнерства. Благодаря сотрудничеству с Президентской академией в Красногорске для нас разработали программу обучения. Мы стали первопроходцами из числа органов местного самоуправления, кто смог так всесторонне изучить и вникнуть в нововведения закона», — сказал Дмитрий Волков.

Во время деловой игры участники дискутировали, приводили аргументы и на практике подтвердили полученные знания. После им вручили удостоверения о повышении квалификации.

Красногорский филиал Президентской академии — участник федеральных программ, в том числе национального проекта «Кадры». Помимо этого, здесь бесплатно обучают население, сюда приезжают социальные координаторы государственного фонда «Защитники Отечества», а с сентября начнет действовать программа «Время героев», созданная по поручению президента Владимира Путина.

«Мы очень рады, что наш родной муниципалитет стал первым, руководители которого прошли у нас обучение по новой программе. Уверен, только вместе, рука об руку, мы достигнем лучших результатов!» — подчеркнул доктор юридических наук, профессор, директор Московского областного филиала Президентской академии Арташес Арсенян