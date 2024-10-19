Сотрудники администрации Дубны провели субботник на улице Векслера

Территорию вдоль улицы Векслера в Дубне привели в порядок сотрудники администрации. В округе продолжается череда экологических мероприятий.

Ранее активисты прибрали участок от школы № 8 до ДК «Мир». На этой неделе они провели уборку вдоль улицы Строителей до гостиницы «Дубна».

Также в ходе субботника волонтеры очистили от листвы и мусора территорию около Хоровой школы мальчиков и юношей и улицу Флерова.

«Необходимо вывозить опавшую листву, мусор и снег при проведении работ в тот же день, когда производится уборка. Вся необходимая для этого техника в городе есть. Собранные листья и мусор сразу же вывозятся сотрудниками МБУ „ЖКУ“ и утилизируются согласно установленным правилам», — прокомментировал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что при уборке задействуют мини-экскаваторы. Из-за небольших габаритов их можно легко использовать при уборке тротуаров и труднодоступных мест. При этом исключается риск повредить асфальт или плитку.

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