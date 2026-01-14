Сотрудники администрации Дмитровского округа вышли на уборку снега

Более 150 сотрудников администрации, муниципальных учреждений и общественных организаций приняли участие в уборке снега на центральных улицах Дмитрова. Работы провели после сильного снегопада.

К субботнику присоединился глава Дмитровского округа Михаил Шувалов. Участники помогали коммунальным службам устранять последствия циклона «Фрэнсис».

По данным метеорологов, за двое суток на территории Московской области выпало более 40% месячной нормы осадков, что значительно осложнило расчистку территорий.

Участники субботника вручную убирали снег и наледь на пешеходных зонах улицы Загорской, Советской площади, а также расчищали тротуары на улице Лиры Никольской рядом с Дмитровской детской школой искусств. На этих участках применение специализированной техники затруднено или невозможно.

Михаил Шувалов поблагодарил участников и отметил важность их поддержки в сложных погодных условиях.

Коммунальные службы Дмитровского муниципального округа продолжают работать в усиленном режиме. В приоритетном порядке обеспечивают безопасность пешеходного и транспортного движения.