Сотрудники администрации Богородского округа стали донорами крови

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. В преддверии этой даты сотрудники управления по социальным вопросам администрации Богородского городского округа посетили станцию переливания крови в Ногинске и приняли участие в добровольной сдаче крови.

Станция оснащена всем необходимым для комфортного и безопасного проведения процедуры: современными донорскими креслами, оборудованным кабинетом терапевта для предварительного осмотра, рабочей зоной лаборантов и необходимым медицинским оборудованием. Это позволяет обеспечить высокое качество забора крови и безопасность как доноров, так и будущих реципиентов.

Сотрудники управления ежегодно участвуют в донорском движении, сдавая кровь не только на стационарной станции, но и в рамках благотворительных акций, которые регулярно проходят на территории Богородского округа. По данным станции переливания, в картотеке доноров муниципалитета насчитывается около 2 тысяч человек.

Донорство — это простой и доступный способ оказать реальную помощь тем, кто в ней остро нуждается: пациентам после тяжелых операций, родов, травм, а также людям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Администрация Богородского округа призывает жителей присоединиться к донорскому движению и не бояться сдавать кровь. Это безопасно, почетно и действительно спасает жизни.