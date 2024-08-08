Сотрудники администрации Балашихи провели прием жителей в микрорайоне Кучино

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

Заместители главы Балашихи Сергея Юрова, Михаил Объедков, Максим Сидоркин и Кирилл Тимашков совместно с представителями профильных ведомств, а также региональных министерств жилищной политики встретились с жителями микрорайона Кучино в школе № 8. Основной темой обсуждения стало расселение жильцов аварийного дома на Почтовой улице, 7.

После проведения комиссии дом был признан аварийным и вошел в программу реновации, действующую в Московской области. Кирилл Тимашков пояснил, что в администрации после признания дома аварийным возникает обязанность принять меры по расселению. Так как в микрорайоне Керамик не было свободных участков для строительства новых домов, был подобран участок на Балашихинском шоссе в микрорайоне Авиаторов. Собственники смогут выбрать между фактическим переселением или выплатой по оценке.

На встрече также обсудили вопросы медицинской помощи, получения льготных лекарств и приема узкопрофильных специалистов. Участникам рассказали о планах в сферах благоустройства, ЖКХ и дорожного строительства, а также о мерах поддержки предпринимателей.

По поручению главы округа Сергея Юрова его заместители регулярно проводят встречи с жителями в формате выездной администрации в разных районах Балашихи. Участие специалистов профильных управлений позволяет жителям напрямую озвучивать свои вопросы в режиме одного окна.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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