Сотрудникам уголовного розыска в Подольске вручили награды

В Подольске наградили сотрудников уголовного розыска в честь профессионального праздника. На торжественной церемонии отметили 25 действующих сотрудников и 10 ветеранов.

С благодарственной речью выступила председатель Совета ветеранов Управления МВД России Маргарита Виноградова. Также зачитали поздравления от начальника Главного управления МВД России по Московской области Виктора Паукова.

Заместитель главы городского округа Подольск Игорь Семенов, в связи с празднованием 106-й годовщины со дня образования уголовного розыска, вручил 10 сотрудникам медали «За безупречную службу», а также почетные грамоты и благодарности от главы округа.

«Благодарю вас за ваш труд и желаю здоровья, удачи, благополучия. Отдельные слова благодарности ветеранам, которые передали свой опыт молодому поколению», — сказал Игорь Семенов.

Еще 15 сотрудников получили грамоты от начальника Управления МВД в Подольске Александра Редькина, затем наградили 10 ветеранов.

Участники торжественной церемонии почтили минутой молчания память офицеров, которые погибли во время защиты родины.

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