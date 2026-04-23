Сотрудникам технадзора Подмосковья вручили ведомственные награды

В Подмосковье отметили достижения сотрудников, задействованных в системе контроля за обновлением зданий. В Управлении технического надзора капитального ремонта региона состоялась церемония вручения ведомственных наград.

Их специалистам передал генеральный директор учреждения Максим Гущин.

В рамках мероприятия отметили сотрудников, чья работа напрямую влияет на качество проведения капитального ремонта и надежность объектов в Московской области. Благодарственные письма министра жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилла Григорьева получили представители разных направлений — от строительного контроля до технического обследования.

В числе награжденных заместитель начальника отдела по контролю за ремонтом общестроительных работ Ирина Панькова, руководитель отдела строительного контроля государственных программ Владимир Садилов и конструктор отдела технического обследования Александр Боткин.

Именно от работы специалистов во многом зависит качество проектов, их соответствие стандартам и безопасность эксплуатации зданий. Ежедневно они обеспечивают контроль на всех этапах — от обследования конструкций до завершения ремонтных работ.

Награжденные сотрудники продемонстрировали высокий уровень компетенций и ответственности, а их вклад стал важной частью развития системы капитального ремонта в регионе.