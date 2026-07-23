Сотрудникам СМИ из Серпухова вручили награды Союза журналистов России

20 июля подведены итоги конкурса Союза журналистов России на лучшее произведение 2026 года, в котором приняли участие более 750 авторов из печатных и электронных средств массовой информации. Сотрудники МАУ «Серпуховское информационное агентство» стали дипломантами престижного профессионального состязания, получив высокую оценку жюри.

В конкурсную программу поступило свыше 1600 материалов от журналистов из разных регионов страны. Директор Серпуховского информагентства Мария Панкратьева отмечена дипломом за специальный репортаж «Шаг к пробуждению», посвященный землякам — участникам специальной военной операции, которые после тяжелых ранений находят себя в адаптивном спорте. В сюжете раскрывается, как занятия вейкбордом помогают бойцам восстанавливаться физически и морально, становясь шагом к возвращению к полноценной жизни.

Главный редактор газеты «МК в Серпухове» Оксана Потапова удостоена диплома Союза журналистов России за очерк «Я вас жду…». В основе материала — история семьи Зайцевых из Протвино, в которой трое из четырех братьев — Кирилл, Никита и Радислав — добровольно отправились защищать Родину. Их мать Маргарита создала волонтерское движение «Сердце матери», объединившее тысячи жителей округа.

Заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева поздравила журналистов с заслуженными наградами, поблагодарив их за освещение историй мужества и доброты земляков, которые служат примером для жителей муниципалитета.