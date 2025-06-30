Сотрудникам госпиталя Бурденко в Балашихе вручили ключи от квартир

Статс-секретарь — заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева и глава Балашихи Сергей Юров провели торжественную церемонию вручения ключей от квартир военнослужащим и медицинскому персоналу филиала № 3 Главного военного клинического госпиталя имени Николая Бурденко, расположенного в Купавне. Многоквартирный дом, который сдан усилиями сотрудников Федерального государственного автономного учреждения «Росжилкомплекс», находится в перспективном микрорайоне с развитой инфраструктурой.

Обеспечение врачей жильем — важнейшая задача сегодня.

«На медработниках учреждения лежит особая нагрузка. С начала специальной военной операции мы стараемся оказывать самую разнообразную помощь и поддержку раненым бойцам, сотрудникам госпиталя, делать все, что в наших силах для каждого, кто приближает Победу», — подчеркнул Сергей Юров.

В новые квартиры заселилась 21 семья. Жильцов обеспечили всей необходимой инфраструктурой — в пешей доступности детские сады и школы.