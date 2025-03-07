Игоря Жарова наградили за многолетний труд в Подмосковье

Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов и министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев вручили Игорю Жарову две почетные награды губернатора. За многолетний труд и выдающиеся достижения он получил знаки «Заслуженный работник сельского хозяйства Московской области» и «За заслуги перед Московской областью».

Игорь Жаров посвятил аграрной сфере почти 20 лет и внес значительный вклад в развитие сельского хозяйства. Под его руководством удалось реализовать проекты по повышению урожайности, развитию геномной селекции и обеспечению продовольственной безопасности региона.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона подчеркнули, что с 2006 года он работал заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, зарекомендовав себя как профессионал, заслуживший уважение коллег.