Сотрудник СОБР подмосковной Росгвардии установил мировой рекорд по жиму лежа

Офицер СОБР «Булат» подмосковной Росгвардии Юрий Р. на Кубке мира установил рекорд по силовым видам спорта. Спортсмен состязался в русском жиме с весом 125 килограммов.

Соревнования собрали более 300 спортсменов из России и зарубежа. Его соперниками выступали 12 атлетов, однако Юрию удалось показать впечатляющий результат и завоевать первое место. К тому же он установил новый мировой рекорд. Коэффициент атлетизма росгвардейца составил 12: он выполнил восемь поднятий штанги и набрал 15 очков.

В пресс-службе Росгвардии Московской области напомнили, что офицер — многократный чемпион России и чемпион мира по жиму лежа. Также Юрий является мастером спорта и автором нескольких спортивных рекордов, в том числе в Книге рекордов России.