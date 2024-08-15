Сотрудник Росгвардии в Воскресенске получил звание почетного донора России

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В Воскресенске состоялась торжественная церемония вручения удостоверения и нагрудного знака почетного донора России капитану полиции и многодетному отцу Дмитрию Захарову. За семь лет активной донорской деятельности он сдал кровь более 40 раз.

Дмитрий Захаров отметил, что донорство стало важной частью его жизни.

«Это небольшой, но важный вклад, который позволит спасти чьи-то жизни. Самое главное — сделать первый шаг», — поделился он.

Руководство территориального отдела Росгвардии в Воскресенске поздравило Захарова с присвоением почетного звания, высоко оценив его вклад в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови в регионе.

Напомним, что 17 августа в Воскресенске пройдет донорская суббота. Предварительная запись для сдачи цельной крови не требуется.

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