Сотрудник Росгвардии из Одинцова принял участие в Большом фестивале бега

Старший лейтенант полиции и сотрудник Росгвардии из Одинцовского городского округа Дмитрий Д. принял участие в Большом фестивале бега, который прошел в Москве 23 августа. Он преодолел дистанцию 10 километров за 47 минут.

Сотрудник Одинцовской Росгвардии регулярно занимается спортом и улучшает свои результаты. Ранее он уже участвовал в марафонах серии БРИКС и полумарафоне «Северная столица», который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге.

Большой фестиваль бега в Москве — одно из крупнейших мероприятий страны, объединяющее профессиональных спортсменов и любителей бега. Забеги проходят по живописным маршрутам в центре столицы. Дистанция 10 километров для опытного бегуна стала возможностью не только поддержать форму, но и насладиться атмосферой большого спортивного события, где на старт выходят тысячи участников со всей страны.