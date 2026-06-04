Сотрудник Росгвардии из Одинцова примет участие в марафоне по бегу

Дмитрий, работник Одинцовского отдела вневедомственной охраны, уже несколько лет увлекается бегом на длинные дистанции. Сейчас он готовится принять участие в двух крупных стартах.

Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге: 4 июля Дмитрий выйдет на дистанцию марафона «Белые ночи», а 9 августа примет участие в полумарафоне «Северная столица». За его плечами — участие в крупных забегах в Москве и Казани. Кроме того, в этом году Дмитрий был удостоен памятной награды БРИКС.

В отделе вневедомственной охраны сотрудник осуществляет контроль за организацией служебной деятельности, принимает участие в охране общественного порядка и обеспечении безопасности во время массовых мероприятий. Он также активно участвует в патриотическом воспитании молодежи: проводит военно-спортивные игры «Зарница», мастер-классы и другие мероприятия для подшефных классов.