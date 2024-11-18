День рождения Деда Мороза отметили в центре «Мозаика» в Лосино-Петровском

Сотрудник пункта книговыдачи поселка Свердловский провел для детей тематическое мероприятие. Ребята узнали о Деде Морозе, поучаствовали в играх и мастер-классах.

День рождения главного зимнего волшебника отмечается в России 18 ноября. Именно к этой дате сотрудник пункта книговыдачи поселка Свердловский городского округа Лосино-Петровский организовал для детей в ЦРТ «Мозаика» час веселых затей.

На мероприятии «Наш любимый Дед Мороз праздник отмечает» ребята узнали, как появился образ доброго старика, познакомились с его резиденцией в Великом Устюге и даже прочитали отрывки из книг о нем. Дети участвовали в викторинах, читали стихи и играли. Особый интерес вызвал мастер-класс по созданию новогодних украшений.

«Дед Мороз — это сказка, которая приносит радость детям. Мы поддерживаем веру в добро и чудо», — поделилась своими впечатлениями мама одного из учеников.

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