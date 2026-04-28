Сотрудник предприятия из Химок победил в чемпионате профмастерства

Сотрудник научно-производственного объединения «Энергомаш» из Химок 23 апреля завоевал первое место на XII Московском областном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Представитель предприятия в компетенции «Слесарное дело» вновь стал лучшим.

Объединение принимает участие в чемпионате «Абилимпикс» с 2021 года. Ежегодно сотрудники демонстрируют высокий профессионализм на соревнованиях и способствуют созданию инклюзивной среды в Московском регионе.

«Абилимпикс» — международное движение, проводящее конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Чемпионат в 2026 году добавил 12 новых компетенций, ориентированных на нужды рынка труда и участников. Победа сотрудника подчеркивает отличную подготовку специалистов компании.