Сотрудник музея из Чехова стал лауреатом премии «Признание»

В Государственном театре наций прошло торжественное награждение сотрудников, занимающихся социально значимой деятельностью. Обладательницей такой награды стала главный хранитель музея-заповедника Антона Чехова «Мелихово».
Премия «Признание» ежегодно вручается работникам культуры, артистам и сотрудникам театра и кино из различных уголков нашей страны за их значительный и продолжительный вклад в развитие культурной сферы.
Ксения Чайковская работает в учреждении уже 54 года, а последние 40 лет — в должности главного хранителя. Она хорошо знает каждый уголок усадьбы русского писателя. Благодаря ее участию в создании экспозиции в филиале «Мелихово» — музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» — были найдены и приобретены предметы пушкинской эпохи. Также под чутким руководством Ксении Чайковской было реализовано 20 выставочных проектов, которые пользовались популярностью в России и за границей.
Главный хранитель музея удостоена ряда почетных и заслуженных наград. Среди них — звание «Ветеран труда» и «Заслуженный работник культуры Московской области».
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