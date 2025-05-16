Сотрудник музея из Чехова стал лауреатом премии «Признание»

Премия «Признание» ежегодно вручается работникам культуры, артистам и сотрудникам театра и кино из различных уголков нашей страны за их значительный и продолжительный вклад в развитие культурной сферы.

Ксения Чайковская работает в учреждении уже 54 года, а последние 40 лет — в должности главного хранителя. Она хорошо знает каждый уголок усадьбы русского писателя. Благодаря ее участию в создании экспозиции в филиале «Мелихово» — музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» — были найдены и приобретены предметы пушкинской эпохи. Также под чутким руководством Ксении Чайковской было реализовано 20 выставочных проектов, которые пользовались популярностью в России и за границей.

Главный хранитель музея удостоена ряда почетных и заслуженных наград. Среди них — звание «Ветеран труда» и «Заслуженный работник культуры Московской области».