Сотрудник «Мособлпожспаса» помог упавшему с велосипеда подростку в Чехове

Инцидент произошел 14 июля, когда спасатель, проезжая по одной из улиц города, заметил заплаканного мальчика с неестественно изогнутой рукой. Он решил остановиться и узнать, не нужна ли ему помощь.

Как выяснилось, мальчик, катаясь вместе с другом на велосипедах, упал с двухколесного транспорта и повредил руку. Сотрудник «Мособлпожспаса» успокоил подростка, после чего осмотрел его конечность и наложил шину, сделанную из подручных материалов. Также он остановил проезжавшего водителя, попросил аптечку и закрепил бинтами шину. Затем спасатель вызвал скорую помощь, дал мальчику через свой телефон связаться с родителями и передал его прибывшим медикам.

На следующий день Дмитрий Ващилин связался с родителями мальчика, чтобы узнать о его состоянии. Оказалось, что у подростка перелом локтевой кости, его прооперировали, но ребенку потребуется еще одна операция.

«Очень важно не проходить мимо и уметь оказывать первую доврачебную помощь, так как она может спасти жизнь человека до прибытия медиков. В нашей работе и в обычной жизни часто случаются ситуации, когда от твоих действий зависит чье-то здоровье или даже жизнь. Такие навыки могут выручить, ведь беда может случиться с любым», — отметил Дмитрий Ващилин.