Сотрудник «Мособллеса» из Серпухова поборется за звание лучшего пожарного

Помощник Отрадинского лесничества имени Н. В. Ветчинина Илья Голубенков выступит на смотре-конкурсе и поборется за звание лучшего пожарного Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособллеса».

Ему предстоит пройти теоретический тур из 20 вопросов по охране труда, тактике тушения и спасательным работам, а после — выполнить практические упражнения.

В пресс-службе организации уточнили, что Голубенков пришел на работу в лесничество в 2023 году, когда закончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. За это время он зарекомендовал себя инициативным и ответственным специалистом. В этом году сотрудник окончил магистратуру по специальности «Лесное дело».

Напомним, что представители «Русского леса» каждый год занимают призовые места на конкурсе «Лучший добровольный пожарный Московской области». Например, в прошлом году победителем в личном зачете стал Евгений Кулаков, а в 2023 — Кирилл Сыроижко.