Сотрудник Мособлархитектуры победил на всероссийском конкурсе управленцев

Начальник Управления обеспечения устойчивого развития территории для объектов нежилого назначения Алеся Гончарик вошла в число победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Финал и церемония награждения состоялись 16 августа в Саратове и были посвящены 70-летию Дня строителя.

Из 300 финалистов жюри выбрало 44 победителя, еще шесть участников получили специальные награды. Всего заявки на участие в шестом сезоне подали более 48 тысяч человек.

«„Лидеры строительной отрасли“ — один из самых престижных конкурсов управленцев. Он не только позволяет выявить талантливых менеджеров, но и прежде всего обменяться опытом руководителям из разных регионов России», — отметила министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

В финале Алеся Гончарик представила проект водно-зеленого каркаса Московской области.

«В своем проекте я показала коллегам, как можно использовать водно-зеленый каркас в качестве одной из устойчивых градостроительных структур в территориальном планировании и мастер-планировании опорных населенных пунктов», — рассказала Гончарик.

Конкурс проводит Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке Минстроя России. К участию приглашают руководителей государственных и коммерческих организаций.

Проект направлен на поиск перспективных специалистов и формирование отраслевого кадрового резерва.