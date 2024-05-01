Сотрудник МФЦ из Егорьевска занял 3-е место на профконкурсе | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 15:26 Сотрудник МФЦ из Егорьевска занял 3-е место на профконкурсе Источник фото: Юлия Андросова

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Сотрудник МФЦ из Егорьевска Андрей Логинов занял третье место на конкурсе лучших специалистов Московской области. Он продемонстрировал блестящие знания федеральных законов, психологическую устойчивость, умение работать в команде, а также отлично справился с практическими заданиями.

По его словам, в подобном конкурсе он поучаствовал впервые.

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«Это было интересно, познавательно. Учиться у лучших мотивирует и дает знания. Хочу отметить, что МФЦ — это не один сотрудник, а целый коллектив, который знает все. Мне позвонили и сказали, что я занял третье место. Это было очень приятно. Ведь оценили мой профессионализм. И для нашего города, и для меня лично, я считаю, это достойное место», — рассказал Логинов.

Он добавил, что сотрудники МФЦ — это универсальные специалисты, ведь они ежедневно взаимодействуют с различными ведомствами и заявителями, несут ответственность за свою работу и могут оказать около 300 государственных услуг.

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