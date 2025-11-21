Сотрудник Института биофизики РАН в Пущине стал лауреатом всероссийского конкурса

Ученый и преподаватель, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биофизики клетки РАН и преподаватель Пущинского филиала «Росбиотех» Валентина Николаевна Мальцева стала лауреатом Всероссийского конкурса. Награду ей вручили в День преподавателя высшей школы в Министерстве науки и высшего образования России.

На конкурс «Золотые имена высшей школы» поступило 1250 заявок, и Валентина Николаевна Мальцева стала одним из обладателей высокой награды. Ее присуждают в номинации «За вклад в науку и образование», что подчеркивает значимость многолетней работы Валентины Мальцевой.

Награду вручил Антоний Швиндт, заместитель руководителя Секретариата заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, секретарь Комиссии по научно‑технологическому развитию России.

«Особенно отрадно, что представитель нашего округа вошла в число 195 лучших представителей вузовского сообщества. Благодарю Валентину Николаевну за преданность науке, самоотверженный труд и вклад в подготовку молодых специалистов», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.