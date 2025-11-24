Сотрудник бюро «Факел» рассказал об истории предприятия в Химках

В Химках прошла встреча, посвященная 72-й годовщине со дня основания машиностроительного конструкторского бюро «Факел». Встреча прошла в доме юных техников «Интеграл».

Собравшимся рассказали об истории этого предприятия. В числе спикеров – инженер Виктор Михеев, который трудится в МКБ «Факел» уже более полувека.

«Современные реалии диктуют новые задачи, и «Факел» вносит свой вклад в обеспечение обороноспособности страны в ходе СВО. Разработки используются в системах связи, навигации и разведки, способствуя повышению эффективности выполнения боевых задач. Сегодня МКБ продолжает динамично развиваться, осваивая новые технологии и разрабатывая перспективные ракетные двигатели», – подчеркнула депутат Юлия Ишкова.

Мероприятие было организовано в рамках системной работы по патриотическому воспитанию.

«Такие мероприятия направлены на формирование и поддержание интереса у населения к истории родного края и страны. Кроме того, они призваны сохранить и увековечить память о великих делах предков и героев нашего времени», – подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Депутат Галина Болотова дополнила, что каждое мероприятие программы приурочено к конкретной памятной дате из истории Отчизны. За все время в более чем 1600 подобных историко-патриотических активностях приняли участие тысячи химчан.