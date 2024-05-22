Сотрудничество в сфере производства приборов учета обсудили в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

При участии Союза промышленников и предпринимателей городского округа Мытищи прошло заседание Ассоциации «Метрология энергосбережения». Одиннадцать компаний обсудили возможности сотрудничества в сфере производства приборов учета воды и тепла.

Основной темой встречи стало обсуждение возможностей для кооперации в сфере производства приборов и систем учета.

«Участники встречи видят хорошие перспективы по импортозамещению и развитию высоких технологий в совместных проектах, так как технические и производственные возможности у компаний разные», — рассказал председатель Союза промышленников и предпринимателей городского округа Мытищи Юрий Казанов.

На встрече обсудили ряд законодательных инициатив, которые могли бы поддержать бизнес. В частности, это предоставление земельных участков под производственные цеха, промышленная ипотека и другие меры.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Во второй части встречи участники оценили работу приборов учета в индивидуальном тепловом пункте.

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