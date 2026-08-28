Сотрудничество с работодателями обсудили в колледже Воскресенска

27 августа управленческая команда Воскресенского колледжа приняла участие в проектной сессии «Профессионально-трудовое воспитание в СПО — проектируем союз с работодателем». Встреча прошла на базе Подмосковного колледжа «Энергия» и была посвящена взаимодействию системы среднего профессионального образования с работодателями.

В состав команды Воскресенского колледжа вошли заместитель директора по учебно-производственной работе Елена Бутченко и советник директора по воспитанию Белла Анастасова.

Участники обсудили, как связать обучение студентов с требованиями современного производства и одновременно развивать у будущих специалистов культуру труда и ответственность за выбранную профессию. Отдельное внимание уделили компетенциям и личным качествам, которые востребованы у молодых специалистов.

В ходе сессии представители колледжей Московской области обменялись практиками, работали в группах и разработали подходы к более тесному взаимодействию между колледжами, студентами и работодателями.