Сотое по счету пожарное депо Подмосковья откроется в мытищинском селе Марфино

Пожарное депо будет работать на сорок населенных пунктов, среди которых Аксаково, Марфино, Федоскино, поселок Птицефабрики и другие. Рассчитано помещение на четыре машины.

Строительство сотого по счету пожарного депо Московской области ведется по совместной программе администрации городского округа Мытищи и государственного казенного учреждения «Мособлпожспас». Здесь расположится пожарно-спасательная часть № 236, которая сейчас находится в деревне Еремино.

Строительство на данный момент завершено. В здание уже завезли мебель и оборудование. На следующей неделе специалисты подключат системы холодного водоснабжения, к индивидуальному тепловому пункту подведены коммуникации. Заработает он в течение месяца. Благоустроена и прилегающая территория. Остался ремонт подъездной дороги к пожарному депо. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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