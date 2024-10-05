Сотню лучших педагогов наградили в Химках ко Дню учителя

В преддверии Дня учителя в городском округе Химки отметили лучших педагогов. За значительные успехи в труде наградили 100 работников образования.

На церемонию награждения лучших учителей приехали депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, начальник Управления по образованию Юрий Кандалов, а также муниципальные депутаты Валентин Герасимов и Владимир Суслов. Они отметили учителей, показавших высокие результаты своей работы. Торжественное мероприятие прошло в «Тридцать первой школе».

«Профессия учителя — одна из самых важных и благородных. Учителя не просто дают нам знания, они формируют наше мировоззрение, воспитывают в нас лучшие качества, помогают найти свой путь в жизни. Поздравляю всех педагогов с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, творческих успехов и благодарных учеников», — сказал Валентин Герасимов.

Учителя получили почетные грамоты и благодарственные письма, в том числе от Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования Московской области и других ведомств.

Преподавателя русского языка и литературы школы № 8 Любовь Нагаеву также отметили на торжественной церемонии. Учитель посвятила работе в школе почти 50 лет. Дочь и внучка тоже выбрали профессию преподавателя. Общий педагогический стаж их семейной династии 200 лет. Любовь Нагаеву наградили знаком администрации Химок «За труды и усердие».

«С самого детства я мечтала стать только учителем, учила соседских детей читать и считать. В школе я проработала уже много лет и остаюсь верна своей профессии. Очень горжусь своими детьми и их достижениями, стараюсь вложить в них все самое лучшее. От того, как мы воспитаем молодое поколение, зависит наше будущее», — поделилась она.

Отметим, что в городском округе Химки работает около 2000 учителей. В этом году штат школ пополнили более 200 новых педагогов. Для учителей предусмотрели льготы и меры поддержки: компенсация аренды жилья, доплаты за классное руководство и выслугу лет. Также преподаватели могут стать участниками региональной программы «Социальная ипотека».

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