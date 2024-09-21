Сотню единиц новой спецтехники получила Красногорская городская служба

Смотр-строй спецтехники Красногорской городской службы организовали в преддверии зимнего сезона. На баланс предприятия впервые передали около ста новых машин.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поблагодарил коллектив городской службы за добросовестный труд на благо чистоты и уюта округа.

«Каждый труд невозможен без сопричастности и неравнодушия, и сегодня команда предприятия — это более тысячи работников. А те перемены, что реализуем в части улучшения условий труда, являются частью долгосрочной стратегии развития, самый важный критерий в которой — благодарность наших жителей», — сказал он.

Красногорская городская служба получила сотню новых машин, среди которых погрузчики, тракторы, самосвалы, мини-погрузчики, газели, автобусы, ломовоз. Уже сейчас их готовят к зимнему периоду.

Дмитрий Волков наградил лучших сотрудников Красногорской городском службы медалями «Благодарю за труд» и благодарственными письмами.

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