Сотни жителей приняли участие в крещенских купаниях в Можайском округе

На территории Можайского городского округа к празднику Крещения Господня было оборудовано пять купелей. Все места для омовения заранее проверила межведомственная комиссия на соответствие требованиям безопасности.

Купели расположены в Можайске на территории Ново-Никольского собора, у Успенского Колоцкого женского монастыря в деревне Колоцкое, на «Святом колодце преподобного Ферапонта» в деревне Исавицы, а также на прудах в деревнях Сивково и Павлищево. Перед погружением верующие смогли посетить водосвятные молебны.

Подготовка велась под руководством заместителя главы округа Марии Азаренковой с участием представителей МЧС, ГИБДД, медиков, спасателей и дорожных служб. Для обеспечения порядка были введены временные ограничения движения транспорта, а к купели в Исавицах организовали специальный автобусный маршрут.

Всего для безопасности участников праздника было задействовано 68 сотрудников экстренных служб и 15 единиц техники, что позволило провести традиционные омовения организованно и безопасно для всех желающих.



