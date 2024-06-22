Сотни жителей Химок возложили цветы к монументу «Отстоявшим Отчизну»

В День памяти и скорби сотни жителей Химок пришли к монументу «Отстоявшим Отчизну», чтобы отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны. Среди участников мероприятия были известные политические и общественные деятели, включая депутата Госдумы Ирину Роднину и председателя Совета депутатов Химок Сергея Малиновского.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин в своем обращении напомнил о значении этой даты. Он подчеркнул, что 22 июня 1941 года началась одна из самых трагических страниц в истории нашей страны и сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений.

После минуты молчания участники мероприятия возложили к постаменту сотни алых роз и гвоздик. Ирина Роднина подчеркнула важность передачи исторической памяти молодому поколению.

Среди присутствующих были также бойцы специальной военной операции, волонтеры и молодогвардейцы.

Напомним, что в течение дня по всему округу прошли десятки памятных акций, включая возложения цветов и литературные встречи. В мероприятиях приняли участие депутаты, общественники, активисты партии «Единая Россия» и многие жители города.

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