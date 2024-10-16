Сегодня 11:09 Сотни верующих поклонились иконе Казанской Божией Матери в Подольске 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

Подольск

РПЦ

Чудотворный образ побывал в Троицком кафедральном соборе Подольска. Сотни жителей пришли в храм, чтобы увидеть святыню.

Весь день к Троицкому собору тянулась вереница верующих. Поклониться чудотворному образу и одному из символов России мог любой желающий. Икону Казанской Божией Матери так иногда и называют — икона Победы. По благословения патриарха Кирилла, начиная с мая, она странствует по городам Подмосковья. В Подольск прибыла, побывав в Чехове, следующий пункт назначения — Одинцово.

«Если вспомнить историю, то мы видим божий промысел над нашим Отечеством, и в эти дни в ноябре мы будем вспоминать праздник Казанской иконы. Осмыслить сегодняшнее событие поможет нам история. Слава Богу, что принесение иконы Божией матери, совершается по всем регионам нашего великого Отечества, совершается и здесь, у нас в Подмосковье. Это важно не только для православных подольчан, но и для всех жителей», — отметил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

В XVII веке Казанская икона Пресвятой Богородицы была полковой. На нее молилось русское воинство перед тем, как вступить в бой за Москву с поляками. После разгрома захватчиков князь Пожарский поставил икону в своей приходской церкви, а потом для нее возвели Казанский собор. Святыня пережила Наполеона, была утеряна в революцию, а год назад вернулась на историческое место на Красную площадь. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».