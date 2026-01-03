Сосудистый центр в Дубне расширил методы оперативного лечения

Поводя итоги года, сосудистый центр медико-санитарной части № 9 ФМБА в Дубне продемонстрировал высокие результаты. За двенадцать месяцев врачи центра провели около 3000 высокотехнологичных вмешательств, значительно расширив спектр оказываемой помощи и внедрив методики, которые ранее были доступны только в крупных федеральных клиниках.

Прошедший год стал периодом интенсивной работы и качественного роста. Основной упор был сделан на малоинвазивную хирургию и высокоточную диагностику.

2025 год ознаменовался для МСЧ № 9 внедрением новых направлений.

«Год для нас был очень продуктивным. Мы впервые провели бедренно-подколенное шунтирование. Начал работу Центр флебологии для пациентов с различными патологиями вен. Мы продолжаем расширять наши возможности: пополняем штат, оснащаем современным оборудованием, обучаемся новым методам лечения. Эту работу мы продолжим и в следующем году», — сообщил руководитель Сосудистого центра Виталий Андреев.

В течение года медучреждение пополнялось новыми квалифицированными кадрами, а врачи проходили стажировки по внедрению передовых протоколов лечения. В планах на 2026 год — дальнейшее переоснащение операционных, развитие программ реабилитации и внедрение еще более сложных операций.