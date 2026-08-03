Сосудистый хирург спас 98-летнюю женщину от ампутации ноги в Воскресенске

В «Воскресенской больнице» успешно провели уникальную операцию для 98-летней Александры Степановны Овциновой. Благодаря этому вмешательству пациентка избежала ампутации ноги и сейчас находится на стадии реабилитации.

Сосудистый хирург, заведующий региональным сосудистым центром «Воскресенской больницы» Гурген Айвазян рассказал, что пенсионерка обратилась к ним около месяца назад с острыми болями в правой ноге. Там уже начала развиваться гангрена. После компьютерной томографии с контрастированием была выявлена окклюзия бедренных сосудов.

Александра Степановна отметила, что операция длилась всего 35 минут, и на четвертый день ее уже выписали. Она выразила благодарность врачу УЗИ, хирургу и флебологу Глебу Макарову и заведующему центром Гургену Айвазяну за помощь.

Пациентка сама настояла на операции и не признавала консервативную терапию. По словам заведующего центром, в данном случае такой подход был бы неуместен, так как уже развивалась гангрена.

Сейчас 98-летняя жительница Воскресенска проходит стадию реабилитации и восстановления после операции.