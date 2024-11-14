Состояние тротуаров проверили у детского сада гимназии № 7 в Чехове

Заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев осмотрел состояние дорожного покрытия на территории детского сада гимназии № 7. Проверку провели в связи с обращениями местных жителей.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Денис Разуваев проверил качество укладки дорожного покрытия вблизи детсада гимназии № 7, отдельное внимание уделил подходам к зданию заведения. Осмотр территорий организовали для отработки обращений горожан через систему «Муниципальный центр управления регионом».

Все пешеходные дорожки вблизи учреждения образования обновили, там уложили свежее асфальтовое покрытие, которое соответствует всем санитарным нормам и правилам безопасности.

В конце проверки замруководителя муниципалитета передал несколько поручений руководству детского сада по содержанию территории.

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