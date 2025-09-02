Состояние транспортной инфраструктуры проверили на станции МДЦ «Одинцово»

Целью мониторинга стал осмотр транспортной инфраструктуры на станции МДЦ «Одинцово» в ответ на обращения местных жителей. Поводом для проведения обследования послужило обеспокоенное заявление горожан, размещенное в социальных сетях.

Жители выразили недовольство затрудненным движением пассажиров, а также ухудшенным состоянием пешеходного моста. Очевидцы отметили, что эти проблемы создают опасные ситуации, особенно для детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Проверку инициировало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ. Чтобы выявить все обстоятельства, на станции провел встречу исполняющий обязанности руководителя Западного МСУТ СК России Виктор Козлов. В мероприятии также приняли участие представители правоохранительных органов, местной администрации, перевозчика, а также активисты и жители, заинтересованные в улучшении условий транспортировки.

По итогам осмотра территории у станции участники комиссии сформировали ряд предложений, направленных на повышение удобства и безопасности пассажиров. В ходе обсуждений определили конкретные сроки для реализации этих предложений — восстановления пешеходного моста, устранения временных строений, а также благоустройства привокзальной территории с установкой новых информационных стендов и освещением.